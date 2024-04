PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Inter stellare. La Juve chiude per Felipe Anderson"

"Inter stellare" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in merito alla vittoria di ieri

"Inter stellare" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in merito alla vittoria di ieri dei nerazzurri contro l'Udinese per 1-2 nel recupero. Frattesi a Udine segna al 95' e adesso l'obiettivo nerazzurro è la stella il 22 col Milan. Il derby può decidere lo scudetto.

Si parla anche di mercato e della Juventus che ha ormai concluso l'acquisto di Felipe Anderson e della Champions con la grande attesa per la super sfida tra Real e City.