La reazione di Lang all'esclusione in Champions per Napoli-Arsenal

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L'episodio svelato da La Gazzetta dello Sport aggiunge un ulteriore elemento di tensione attorno allo spogliatoio azzurro, spiegando le reali motivazioni dietro l'esclusione di Noa Lang nella sfida di Champions League contro l'Arsenal.

Il provvedimento di Allegri e il chiarimento

L'attaccante olandese è stato punito per ragioni disciplinari a seguito di uno screzio avvenuto durante la seduta di rifinitura del martedì. Lang si è reso protagonista di un atteggiamento irrispettivo nei confronti del compagno di squadra Antonio Vergara: un comportamento che Massimiliano Allegri non ha inteso far passare in cavalleria. Il tecnico livornese ha mandato l'esterno direttamente negli spogliatoi a fare la doccia prima del tempo, escludendolo poi dai convocati per il match europeo e spedendolo in tribuna al Maradona.

Il pugno duro dell'allenatore sembra tuttavia aver ottenuto l'effetto desiderato: preso atto dello sbaglio, Lang ha fatto un passo indietro, presentando le scuse al gruppo e riaggregandosi regolarmente agli allenamenti. Un caso rientrato, ma che testimonia quanto il clima all'interno del gruppo sia al momento teso e sotto stretta osservazione da parte del tecnico.