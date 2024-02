Reijnders squalificato: Pioli vara centrocampo inedito contro il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Senza Tijjani Reijnders che è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo per somma di ammonizioni, domenica sera contro il Napoli, Stefano Pioli dovrebbe schierare in mezzo al campo la coppia composta da Yacine Adli e Ismael Bennacer. Sarà la prima volta che i due giocheranno insieme dal primo minuto.

Come riferisce stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non è un inedito assoluto, ma poco ci manca: il francese e l'algerino hanno infatti giocato insieme 28 minuti in questo campionato a Frosinone e a questi vanno aggiunti altri 38 minuti condivisi tra il 2022 e il 2023.