Il Napoli torna a vincere, Repubblica: "Scossa giusta per cambiare la stagione"

Pasquale Tina analizza il successo del Napoli contro il Bodo/Glimt: protagonisti De Bruyne e McTominay, mentre Allegri respira dopo le ultime sconfitte.

Pasquale Tina, sulle pagine de La Repubblica, analizza la vittoria per 4-3 del Napoli contro il Bodo/Glimt, che permette agli azzurri di conquistare i primi punti in Champions League: "Il Napoli si affida ai suoi campioni per tornare grande in Champions. Il 4-3 rifilato al Bodo Glimt consente agli azzurri di rilanciarsi in Europa ma anche ad Allegri di respirare dopo le critiche per la doppia sconfitta contro Villarreal e Venezia. Stavolta il Napoli c'è dal punto di vista dell'atteggiamento, del ritmo e dell'intensità. Poi la scena se la prendono i big. De Bruyne incanta da regista: Kdb crea e Scott McTominay segna".

La scossa può essere quella giusta per cambiare l'inerzia

Il giornalista sottolinea soprattutto il ritorno al gol dello scozzese: "Lo scozzese si sblocca con una doppietta. Decisivo soprattutto il colpo di testa nella ripresa nel miglior momento del Bodo. È Giovane - con la deviazione di Bjortuft - a chiudere i conti nonostante la rete finale di Fet, il migliore dei norvegesi". Tina racconta anche la soddisfazione di Aurelio De Laurentiis, presente al Maradona insieme al presidente del Napoli Basket Matt Rizzetta, prima di concludere: "Il Napoli ha ancora problemi da risolvere, ma la scossa può essere quella giusta per cambiare l'inerzia della stagione".