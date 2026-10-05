McTominay verso il rientro: Allegri aspetta il via libera

McTominay verso il rientro: Allegri aspetta il via liberaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il ritorno del centrocampista scozzese potrebbe rappresentare un passaggio importante per Massimiliano Allegri

Il Napoli attende Scott McTominay. Il ritorno del centrocampista scozzese potrebbe rappresentare un passaggio importante per Massimiliano Allegri, che spera di recuperare presto una pedina fondamentale del suo centrocampo. Come sottolinea La Repubblica, quella di domani sarà una giornata decisiva: l'ex Manchester United attende infatti il via libera dagli esami di idoneità sportiva, necessari dopo l'ablazione chirurgica effettuata per correggere una lieve aritmia benigna.

Napoli, McTominay agli esami decisivi

In caso di esito positivo, McTominay potrebbe tornare ad allenarsi regolarmente e riaggregarsi al gruppo, con Allegri che spera di averlo a disposizione già per Napoli-Frosinone. I prossimi giorni chiariranno dunque i tempi del rientro dello scozzese, risorsa preziosa per qualità, fisicità e quantità in mezzo al campo.