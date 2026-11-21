Risultati scadenti e tensioni in spogliatoio: Allegri si gioca anche il suo futuro

Il Napoli attraversa una crisi profonda: sette sconfitte in 15 partite, tensioni nello spogliatoio e Allegri sotto pressione alla vigilia del Torino.

La sfida di questa sera contro il Torino potrebbe rappresentare uno spartiacque per Massimiliano Allegri. Il Napoli arriva all'appuntamento del Maradona con un bilancio preoccupante: sette sconfitte nelle prime 15 gare ufficiali, decimo posto in Serie A e ventisettesima posizione nella classifica unica di Champions League. Il pareggio contro la Lazio ha evitato finora conseguenze drastiche per l'allenatore, ma la situazione resta delicata. A pesare sono anche i numerosi infortuni e un mercato estivo giudicato insufficiente, con responsabilità che coinvolgono pure il presidente Aurelio De Laurentiis.

Napoli, Allegri sotto accusa: tensioni nello spogliatoio e futuro in bilico

È il quadro tracciato da Tuttomercatoweb.com, che descrive un ambiente sempre più teso e un gruppo apparentemente arrivato alla fine di un ciclo. Nel mirino anche la gestione dello spogliatoio, tra il caso Kevin De Bruyne, corteggiato dal PSV Eindhoven, e le recenti dichiarazioni di Matteo Politano: "Ci metto sempre la faccia, vorrei venisse qualche altro compagno a dare spiegazioni, non sempre noi italiani…". Sullo sfondo anche le critiche internazionali al gioco di Allegri e le parole pronunciate da Antonio Conte prima dell'addio. Contro il Torino, il tecnico dovrà cercare una vittoria per allontanare lo spettro dell'esonero.