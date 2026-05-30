Prima pagina
Allegri porta Rabiot, Corriere dello Sport: "Se va via Anguissa..."
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Una tentazione per un centrocampo diverso e fortissimo: Adrien Rabiot potrebbe lasciare il Milan per seguire Massimiliano Allegri nell'avventura a Napoli. Titola così in apertura in prima pagina quest'oggi il Corriere dello Sport.
In caso di partenza di Zambo Anguissa, il Napoli potrebbe subito accontentare il suo futuro allenatore con "cavallo pazzo" Rabiot, vero e proprio asso nella manica di Allegri già ai tempi della Juventus. Spazio poi in prima pagina all'opportunità per l'Inter di rafforzare la difesa con Ruben Dias in un affare che ricorderebbe quello che ha già portato Akanjii a Milano la scorsa estate.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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