Sta per cominciare la stagione: fissati i primi test a Castel Volturno e la partenza per Dimaro

Lunedì il nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia prenderà possesso del centro sportivo di Castel Volturno

Lunedì il nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia prenderà possesso del centro sportivo di Castel Volturno: sarà il primo giorno di lavoro per lui, l’esordio nella sua nuova casa, in attesa della squadra. Dei primi giocatori e dei primi test, in agenda mercoledì. La partenza per Dimaro, sottolinea il Corriere dello Sport di questa mattina, è invece in programma giovedì.