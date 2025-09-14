Tutti al massimo, CdM: "Politano commovente, Spinazzola instancabile e non solo"
Tre su tre e primo posto in coabitazione con la Juventus. Il Napoli di Antonio Conte non sbaglia un colpo e al Franchi cala un tris che vale tanto in termini di classifica quanto di fiducia. La Fiorentina, travolta dall’impatto partenopeo, ha potuto solo assistere al dominio azzurro, crollando sotto i colpi di un avvio devastante e di una ripresa altrettanto cinica. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno:
"Tutti al massimo: Politano quasi perfetto e commovente per il sacrificio totale a tutto campo, Spinazzola instancabile, Anguissa costruttore del terzo gol, McTominay «centrocampista d’attacco». Kevin de Bruyne, che, sostituito dopo un’ora e dieci, ottiene l’applauso del Franchi. La fase finale, con la Fiorentina che segna e cerca la rimonta, ammonisce per la Champions: le partite durano novanta minuti".
