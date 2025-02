Tuttosport: "Se Thuram non recupera, Inzaghi ha già scelto il sostituto"

vedi letture

Sarà una giornata importante, quella di oggi, per capire se Marcus Thuram potrà esserci o meno dal primo minuto sabato a Napoli, dopo il problema alla caviglia che si trascina ormai da qualche settimana. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'attaccante ancora ieri ha svolto una parte di lavoro personalizzato e un'altra in gruppo.

Qualora non dovesse farcela a candidarsi per una maglia da titolare, al suo posto giocherebbe Marko Arnautovic, reduce da un bellissimo gol contro la Lazio condito da una grande prestazione. Al contrario Taremi ha sfoderato una prova meno convincente, mentre Correa sembra avere maggiore impatto a gara in corso.