Un 9 atipico per Mazzarri: a Bergamo con Raspa aspettando Osimhen

Un nove atipico per Walter Mazzarri, titola il Corriere dello Sport nelle pagine interne per raccontare del 9 della sua prima formazione quest'oggi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un nove atipico per Walter Mazzarri, titola il Corriere dello Sport nelle pagine interne per raccontare del 9 della sua prima formazione quest'oggi a Bergamo. Jack Raspadori sarà titolare contro l'Atalanta e ritrascina Mazzarri in un solco oscurato, ma l'attaccante della nazionale ha segnato al Milan, all’Union Berlino, alla Salernitana, poi alla Macedonia, dimostrando che "quando si entra nei sedici metri non è una questione di altezza".

Raspadori è il centravanti che "Mazzarri non ha (quasi) mai avuto, magari non lo voleva, inseguiva altro, ma il calcio si è modificato e, come il fresco lana grigio o le cravatte, sa come rilanciare le mode". Sui paragoni: "Paolo Rossi ha rappresentato per lui il termine di paragone più ricorrente: mai che si fosse alzata una voce, sa di Bruno Giordano, che pure qua ha disegnato arazzi; o di un Vincenzino Montella che con WM non segnò come nella sua superba natura, ma comunque diede un indirizzo".