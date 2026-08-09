Abbonamenti Napoli già quasi sold-out! Ma metà Maradona rimane libero

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Grande risposta dei tifosi per la campagna abbonamenti. In attesa dell'annuncio ufficiale del club, sarebbe ormai praticamente certo il tutto esaurito.

Il Napoli potrà contare ancora una volta sulla spinta di un Maradona gremito. Nell'anno del Centenario, la risposta dei tifosi alla campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027 è stata immediata. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, in attesa dei numeri ufficiali da parte del club, è ormai praticamente certo il sold out delle tessere messe a disposizione. Sia la prima fase dedicata ai rinnovi sia la successiva vendita libera hanno infatti fatto registrare numeri molto importanti.

Sold out vicino, ma metà Maradona resterà alla vendita libera

La strategia del Napoli è rimasta quella adottata nelle ultime stagioni: mantenere sostanzialmente invariati i prezzi e destinare agli abbonamenti soltanto circa la metà della capienza del Maradona. Una scelta pensata per permettere anche ai tifosi che non possono impegnarsi per l'intera stagione di acquistare i biglietti delle singole partite. "È solamente questione di tempo prima che il club annunci il tutto esaurito della campagna per il prossimo anno", scrive Il Mattino. Il Maradona si prepara dunque a essere ancora una volta uno dei punti di forza del Napoli nella stagione del Centenario.