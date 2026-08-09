Lukaku-Fenerbahce, la trattativa non si preannuncia rapida: il belga tornerà in ritiro?

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Per la prima volta Lukaku ha aperto alla destinazione turca. Il Napoli chiede circa 12 milioni, mentre il Fenerbahce prova ad avvicinarsi alle richieste.

La pista Fenerbahce è diventata la soluzione più concreta per il futuro di Romelu Lukaku. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, nelle ultime ore sono proseguiti i contatti a distanza tra Istanbul, Roma e Castel di Sangro, con la volontà comune di provare a trovare un'intesa. Il Napoli ha ribadito la propria richiesta: per lasciar partire Big Rom servono circa 12 milioni di euro. Il club turco, almeno per il momento, non è ancora arrivato a quella cifra, ma le distanze non vengono considerate impossibili da colmare.

Lukaku apre alla Turchia, Pastorello a Castel di Sangro

La novità più significativa riguarda proprio la posizione dell'attaccante. "Il calciatore per la prima volta questa settimana ha aperto alla soluzione alternativa, la Turchia, più che all'America", scrive Il Mattino. Un altro segnale della concretezza dell'operazione è rappresentato dalla presenza a Castel di Sangro di Federico Pastorello, agente di Lukaku oltre che di Meret e Prisco. Il belga dovrebbe teoricamente rientrare agli allenamenti, ma secondo il quotidiano l'ipotesi di rivederlo effettivamente nel ritiro abruzzese è sempre stata molto remota. La trattativa non si preannuncia rapida, ma viene considerata assolutamente possibile, con Napoli e Fenerbahce chiamati ora a venirsi incontro sulla valutazione del cartellino.