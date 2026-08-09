Lucca bocciato? Gazzetta: "Fischi dai tifosi! A Napoli non c'è pazienza di aspettare"

vedi letture

Lucca è sotto esame durante il ritiro. Allegri vuole provare a rilanciarlo, ma il club resta vigile sul mercato e i tifosi chiedono risposte.

Il futuro di Lorenzo Lucca al Napoli resta ancora tutto da scrivere. Dopo la difficile esperienza al Nottingham Forest, l'attaccante sta sfruttando il ritiro di Castel di Sangro per provare a convincere Massimiliano Allegri a puntare su di lui nella prossima stagione. Il tecnico vuole provare a recuperarlo e tenerlo all'interno della rosa, ma attende risposte concrete. Nell'amichevole contro il Celta Vigo, Lucca ha avuto diverse occasioni per mettersi in evidenza senza però riuscire a sfruttarle.

Lucca dentro o fuori, al più presto

A fare il punto è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Lucca ha avuto delle chance, ma le ha sprecate. E il pubblico - implacabile - ha sottolineato ogni suo errore. Lorenzo ha bisogno di ritrovare fiducia, a Napoli non sembrano aver la pazienza giusta per aspettare". Allegri continua a lavorare per rilanciarlo, mentre la società mantiene aperte le proprie valutazioni sul mercato. "Max vuole provare a recuperarlo, la società resta vigile sul mercato. Dentro o fuori, al più presto. Il campionato non aspetta", conclude il quotidiano. Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire se Lucca riuscirà a conquistarsi un posto nel nuovo Napoli.