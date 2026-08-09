Tensione tra le Curve e ADL: doppio striscione ultrà contro il presidente

vedi letture

Momenti di tensione tra una parte del tifo organizzato del Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis prima dell'amichevole. Attraverso un comunicato congiunto diffuso sui social, Curva A e Curva B hanno spiegato che, come accaduto negli anni precedenti, avrebbero voluto raggiungere la squadra durante il ritiro per salutare i calciatori e dare il benvenuto ai nuovi acquisti. Secondo quanto denunciato dai gruppi ultras, quest'anno sarebbe stato però il presidente De Laurentiis a impedire il consueto incontro.

Lo striscione degli ultras contro De Laurentiis

La protesta si è materializzata anche attraverso uno striscione comparso sia a Castel di Sangro sia a Napoli, alla Rotonda Diaz, luogo che il 31 luglio aveva ospitato la festa organizzata dal tifo per il Centenario del club. Questo il messaggio rivolto al presidente: "Rotonda Diaz. ADL, l'ultras non è un antagonista, è da sempre con la gente l'unico protagonista". Un'iniziativa con cui le due Curve hanno voluto ribadire il proprio ruolo all'interno del mondo Napoli e manifestare pubblicamente il malcontento per quanto accaduto durante il ritiro.