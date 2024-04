Zazzaroni: "La fortuna è cieca e non slovacca, Napoli meritava la vittoria"

Così scrive sul Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, che analizza il pareggio per 2-2 del Maradona tra gli azzurri e la squadra di De Rossi.

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

"La fortuna è cieca e non slovacca, purtroppo per Ciccio Calzona che avrebbe meritato di battere la Roma e rientrare sorprendentemente in corsa per un posto Champions". Così scrive sul Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, che analizza il pareggio per 2-2 del Maradona tra gli azzurri e la squadra di De Rossi.

"La sfiga invece ci vede benissimo e nell’occasione è stata favorita dagli errori sotto porta di Osimhen, Anguissa, Kvara e Politano, oltre che dagli interventi – realmente prodigiosi – di Mile Svilar. Il Napoli non ha così ottenuto quello che voleva e di cui aveva tanto bisogno. Al contrario la Roma può e deve farsi bastare il punto, preziosissimo".