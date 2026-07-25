Video ADL a sorpresa tra i tifosi a Carciato: il presidente scatta selfie in tribuna

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De Laurentiis sorprende i tifosi a Dimaro: grande accoglienza allo stadio Carciato.

Sorpresa al centro sportivo di Carciato durante il ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto il suo ingresso tra gli spalti dello stadio che ospita gli allenamenti della squadra di Massimiliano Allegri, attirando immediatamente l'attenzione dei tanti sostenitori presenti sugli spalti.

Ovazione dei tifosi per il presidente del Napoli

L'arrivo del patron azzurro è stato accompagnato da un'accoglienza calorosa da parte del pubblico, che ha salutato De Laurentiis con applausi e cori. Il presidente ha ricambiato l'affetto dei tifosi presenti al Carciato, vivendo da vicino l'entusiasmo che continua a caratterizzare il ritiro estivo del Napoli in Val di Sole. Il patron azzurro, seduto tra la folla in tribuna, ha scattato tanti selfie facendo felici soprattutto i più piccoli. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati in Val di Sole.