Dimaro, si rivedono Lucca ed Alisson: i due attaccanti spettatori dell'esercitazione dei compagni
Continuano le esercitazioni sul campo della Ski.it Arena di Carciato della seduta mattutina nel nono giorno di ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida. Si rivedo in a bordocampo anche Lorenzo Lucca e Alisson Santos. il primo ad arrivare al termine dell'esercitazione sui corner è l'ex Udinese, che sta recuperando dall'infortunio alla caviglia destra.
Alisson e Lucca spettatori dell'esercitazione
Il centravanti si siede su un trolley-frigo ad assistere all'esercitazione sui tiri da fuori area dei compagni di squadra. Dopo qualche secondo a raggiungerlo è il brasiliano, che si siede accanto a lui per osservare i tiri dei compagni. Alisson non partecipa alle sedute da ieri pomeriggio, probabile lavoro solo in palestra per lui stamattina. Di seguito gli scatti catturati dai nostri inviati in Val di Sole.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro