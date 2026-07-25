Foto Dimaro, si rivedono Lucca ed Alisson: i due attaccanti spettatori dell'esercitazione dei compagni

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Nella seduta mattutina tornano a vedersi a bordocampo due azzurri: l'infortunato Lucca e il brasiliano Alisson Santos.

Continuano le esercitazioni sul campo della Ski.it Arena di Carciato della seduta mattutina nel nono giorno di ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida. Si rivedo in a bordocampo anche Lorenzo Lucca e Alisson Santos. il primo ad arrivare al termine dell'esercitazione sui corner è l'ex Udinese, che sta recuperando dall'infortunio alla caviglia destra.

Alisson e Lucca spettatori dell'esercitazione

Il centravanti si siede su un trolley-frigo ad assistere all'esercitazione sui tiri da fuori area dei compagni di squadra. Dopo qualche secondo a raggiungerlo è il brasiliano, che si siede accanto a lui per osservare i tiri dei compagni. Alisson non partecipa alle sedute da ieri pomeriggio, probabile lavoro solo in palestra per lui stamattina. Di seguito gli scatti catturati dai nostri inviati in Val di Sole.