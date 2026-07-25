Foto Dimaro, ancora differenziato per Gilmour: a fargli compagnia Lindstrom e Iaccarino

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Gilmour, Lindstrom e Iaccarino in differenziato durante il nono giorno di ritiro del Napoli.

La seduta mattutina del nono giorno di ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida si avvia verso la conclusione con un aggiornamento sulle condizioni di alcuni calciatori. Sul finire dell'allenamento compare anche Billy Gilmour, che, come già accaduto nei giorni precedenti, non lavora con il gruppo ma prosegue il proprio programma personalizzato sul terreno di gioco.

Lindstrom e Iaccarino raggiungono Gilmour per il lavoro differenziato

Pochi istanti dopo l'arrivo del centrocampista scozzese fanno il loro ingresso in campo anche Jesper Lindstrom e Iaccarino. I due, conclusa la sessione in palestra, raggiungono Gilmour sul campo numero 2, dove svolgono un allenamento differenziato sotto la supervisione dello staff tecnico e atletico azzurro, proseguendo così il rispettivo percorso di lavoro personalizzato. Di seguito gli scatti catturati dai nostri inviati in Val di Sole.