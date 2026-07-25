Foto Grande festa a Dimaro per il centenario: 40 Club da tutto il mondo e Tuttonapoli presente

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Una serata all'insegna della passione azzurra, dell'amicizia e della condivisione ha animato Dimaro Folgarida, dove si è celebrato il centenario della SSC Napoli. Un evento che ha richiamato ben 40 Napoli Club provenienti da ogni parte del mondo, con oltre 120 associati che hanno preso parte ai festeggiamenti presso l'Hotel San Camillo. A rendere ancora più speciale l'atmosfera è stata l'animazione di Antonio Manganiello che ha coinvolto i presenti in una serata ricca di entusiasmo, musica e momenti di grande partecipazione.

L'incontro non è stato soltanto un'occasione di festa, ma anche un importante momento di confronto tra i rappresentanti dei Club, che hanno discusso idee, progetti e iniziative per il futuro del tifo e dell'associazionismo legato ai colori azzurri. Tra gli ospiti erano presenti anche numerosi addetti ai lavori e rappresentanti dell'informazione sportiva, tra cui Radio Tutto Napoli, Teleclubitalia e Stile TV, a testimonianza dell'importanza di un appuntamento ormai destinato a diventare un punto di riferimento nel ritiro estivo del Napoli. Una celebrazione che ha confermato, ancora una volta, come la passione per il Napoli non conosca confini e continui a unire migliaia di tifosi in tutto il mondo, nel segno di una storia lunga cento anni e di un futuro ricco di emozioni. Ecco alcune foto della serata: