Video Ritiro Napoli, Hojlund e Mazzocchi incontrano i tifosi per foto e autografi

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Al termine della seduta pomeridiana del nono giorno di ritiro a Dimaro Folgarida, ecco il consueto incontro con i sostenitori azzurri. Protagonisti del meeting organizzato nello SKI.IT Village di Carciato sono stati Rasmus Hojlund e Pasquale Mazzocchi, accolti dal caloroso applauso dei tanti tifosi presenti.

Grande entusiasmo per Hojlund e Mazzocchi

I due calciatori azzurri si sono trattenuti con i tifosi, firmando autografi e magliette, scattando selfie e concedendosi a foto ricordo con i tanti appassionati arrivati in Val di Sole per seguire il ritiro della squadra guidata da Massimiliano Allegri.