Foto Dimaro, lungo discorso di Allegri a fine allenamento: squadra riunita a centrocampo

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Allegri chiude la seduta con un lungo confronto davanti a tutta la squadra.

La seduta pomeridiana del Napoli nel nono giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida si è conclusa con una partitella finale 10 contro 10. Al termine dell'esercitazione, Massimiliano Allegri ha richiamato tutti i calciatori a centrocampo, riunendo l'intero gruppo per un lungo confronto prima del rompete le righe.

Allegri a colloquio con la squadra prima del rompete le righe

Con tutti i giocatori raccolti attorno a lui, il tecnico azzurro ha tenuto un lungo discorso per analizzare il lavoro svolto durante l'allenamento e trasmettere le ultime indicazioni al gruppo in vista dell'amichevole di domani pomeriggio contro la Carrarese. Solo dopo il confronto con la squadra si è conclusa ufficialmente la seduta pomeridiana del Napoli, tra l'attenzione dei calciatori e gli applausi dei tifosi presenti al campo di Carciato. Di seguito lo scatto catturato dai nostri inviati in Val di Sole.