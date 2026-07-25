Foto
Dimaro, Hojlund torna in gruppo: il danese rientra nella seduta pomeridiana
Hojlund torna ad allenarsi col gruppo dopo il lavoro precauzionale in palestra.
Rasmus Hojlund è tornato a lavorare sul campo con i compagni nella seduta pomeridiana del Napoli. L'attaccante danese, che in mattinata aveva svolto un programma di scarico in palestra a scopo puramente precauzionale, ha ripreso regolarmente gli allenamenti agli ordini di Massimiliano Allegri.
Sospiro di sollievo per Allegri: Hojlund di nuovo in campo
Il rientro dell'attaccante rappresenta una buona notizia per lo staff tecnico azzurro, che aveva preferito gestire con cautela le condizioni del giocatore dopo i carichi di lavoro degli ultimi giorni. Nessun allarme, dunque, per Hojlund, che nel pomeriggio è tornato regolarmente in gruppo, confermando come il lavoro svolto in palestra al mattino fosse soltanto una misura preventiva. Di seguito lo scatto catturato dai nostri inviati in Val di Sole.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Ritiro Napoli
Copertina LiveIl borsino del calciomercato: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
LiveDi Lorenzo: "Con Allegri più lavoro col pallone. Chiederete gioco offensivo? No, decidono i tecnici! Su KDB ed il modulo..."
Lobotka a Sky: “Un piacere lavorare con Allegri, ecco la cosa che mi ha colpito di più. Sul contratto..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliNapoli fermo, lista strapiena: in 5 sono già fuori e acquisti solo Under?
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 6, seduta mattutina: Allegri recupera dall'influenza, attacco vs. difesa e piazzati. Out Hasa, si rivede Gilmour
Davide BarattoLiveRitiro Napoli, Vergara, Politano, Beukema, Alisson incontrano i tifosi: rivivi l'evento
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 2, seduta pomeridiana: esercitazioni possesso-pressione e partitella
Redazione Tutto Napoli.netRadio Tutto Napoli da Dimaro, il palinsesto di oggi: allenamenti in video dalle 10.30!
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com