Foto Dimaro, Hojlund torna in gruppo: il danese rientra nella seduta pomeridiana

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Hojlund torna ad allenarsi col gruppo dopo il lavoro precauzionale in palestra.

Rasmus Hojlund è tornato a lavorare sul campo con i compagni nella seduta pomeridiana del Napoli. L'attaccante danese, che in mattinata aveva svolto un programma di scarico in palestra a scopo puramente precauzionale, ha ripreso regolarmente gli allenamenti agli ordini di Massimiliano Allegri.

Sospiro di sollievo per Allegri: Hojlund di nuovo in campo

Il rientro dell'attaccante rappresenta una buona notizia per lo staff tecnico azzurro, che aveva preferito gestire con cautela le condizioni del giocatore dopo i carichi di lavoro degli ultimi giorni. Nessun allarme, dunque, per Hojlund, che nel pomeriggio è tornato regolarmente in gruppo, confermando come il lavoro svolto in palestra al mattino fosse soltanto una misura preventiva. Di seguito lo scatto catturato dai nostri inviati in Val di Sole.