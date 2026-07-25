Dimaro, riecco Neres! Il brasiliano finalmente in campo per il differenziato
La seduta mattutina del nono giorno di ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida si apre con una notizia attesa da tutto l'ambiente azzurro. David Neres è tornato a lavorare sul terreno di gioco della Ski.it Arena di Carciato dopo i giorni di assenza, svolgendo un programma personalizzato in differenziato. Un primo passo importante nel percorso che dovrà riportarlo gradualmente a disposizione di Massimiliano Allegri.
Neres torna sul campo: applausi dei tifosi a Dimaro
Il brasiliano ha effettuato una sessione di corsa a bordo campo, accolto dal caloroso applauso dei tifosi presenti sugli spalti del centro sportivo. Un segnale incoraggiante per il Napoli, che ritrova uno dei suoi uomini più attesi in questa fase della preparazione estiva, seppur ancora impegnato in un lavoro differenziato. Di seguito gli scatti catturati dai nostri inviati in Val di Sole.
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