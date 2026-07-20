Allegri in campo con i difensori: il tecnico partecipa attivamente all'esercitazione
Massimiliano Allegri continua a essere protagonista anche sul terreno di gioco. Nel corso dell'allenamento mattutino del quarto giorno di ritiro a Dimaro, il tecnico azzurro ha preso parte in prima persona all'esercitazione dedicata alla fase difensiva, affiancando i suoi collaboratori e seguendo da vicino i movimenti del reparto arretrato.
Il tecnico dà l'esempio sul campo
Insieme ai membri dello staff, Allegri si è posizionato davanti alla linea difensiva, partecipando attivamente alle esercitazioni e dispensando continue indicazioni ai propri calciatori. Il tecnico livornese è apparso in ottima forma, anche grazie al lavoro atletico personalizzato svolto al termine della seduta pomeridiana di ieri insieme a un preparatore del Napoli. Di seguito gli scatti realizzati dai nostri inviati in Val di Sole.
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