Ufficiale Dimaro day 4, il report della seduta pomeridiana: ecco su cosa ha lavorato il Napoli

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Il Napoli si è allenato anche nel pomeriggio al campo di Carciato nel quarto giorno del ritiro di Dimaro. Tanto lavoro tecnico-tattico

Il Napoli prosegue la sua preparazione estiva in quel di Dimaro-Folgarida. Nel pomeriggio si è svolta la seconda seduta di allenamento del giorno, con tanto lavoro tecnico-tattico. Di seguito il report pubblicato dal club azzurro: "Dopo l'allenamento di stamattina, gli azzurri sono scesi nuovamente in campo per una sessione pomeridiana alla SKI.IT Arena. Il gruppo ha svolto attivazione tecnica e una serie di esercizi di possesso. A seguire lavoro tattico incentrato sulla fase difensiva e partitina a campo ridotto".

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