Video Dimaro 2026 day 4, Lucca e Beukema a firmare gli autografi nel post-allenamento

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Oggi alle 16:40 Ritiro Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Come di consueto, dopo la seduta mattutina a Dimaro-Folgarida, due azzurri hanno firmato gli autografi ai tifosi: oggi è toccato a Lucca e Beukema.