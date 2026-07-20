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Dimaro 2026 day 4, Lucca e Beukema a firmare gli autografi nel post-allenamento

Dimaro 2026 day 4, Lucca e Beukema a firmare gli autografi nel post-allenamento
Oggi alle 16:40Ritiro Napoli
di Pierpaolo Matrone
Come di consueto, dopo la seduta mattutina a Dimaro-Folgarida, due azzurri hanno firmato gli autografi ai tifosi: oggi è toccato a Lucca e Beukema.

Prosegue il grande entusiasmo attorno al Napoli nel ritiro estivo in Val di Sole. Al termine dell'allenamento odierno, i protagonisti del consueto appuntamento con i tifosi sono stati Lorenzo Lucca e Sam Beukema.

L'abbraccio dei tifosi per Lucca e Beukema

I due calciatori si sono fermati all'uscita del campo di Carciato per firmare autografi e scattare selfie con i numerosi sostenitori presenti. Un vero e proprio bagno di folla per Lucca e Beukema, accolti con grande affetto dai tifosi azzurri, che continuano a vivere da vicino il ritiro di Dimaro.