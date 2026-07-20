Video A Dimaro si cercano autografi in tutti i modi: il gesto da applausi di Vergara e Marianucci

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Antonio Vergara e Luca Marianucci sono scesi dai mezzi per accontentare i tifosi che li chiamavano a gran voce e firmare loro degli autografi.

Non solo lavoro sul campo, ma anche grande disponibilità nei confronti dei tifosi. Al termine dell'allenamento mattutino di oggi, Antonio Vergara e Luca Marianucci si sono resi protagonisti di un bel gesto nei confronti dei sostenitori del Napoli presenti allo stadio di Carciato.

Il gesto applaudito di Vergara e Marianucci

Mentre i giocatori stavano rientrando all'Hotel Rosatti a bordo dei van della squadra, Vergara e Marianucci sono scesi dai mezzi per raggiungere i tifosi che li stavano chiamando. I due azzurri si sono fermati per firmare autografi e concedersi a selfie e foto ricordo, ricevendo l'applauso dei presenti e confermando il clima di entusiasmo che accompagna i primi giorni del ritiro in Val di Sole.