Foto Rafa Marin torna in gruppo! Allarme rientrato dopo l'affaticamento

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Rafa Marin torna ad allenarsi con il gruppo dopo il lieve affaticamento muscolare.

Arrivano altre buone notizie dall'infermeria del Napoli nel quarto giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida. Rafa Marin è regolarmente in gruppo durante l'allenamento mattutino, confermando il pieno recupero dopo il lieve affaticamento muscolare accusato nella parte finale della seduta pomeridiana di ieri.

Allarme rientrato per il difensore spagnolo

Lo stop accusato da Rafa Marin si è rivelato soltanto una lieve precauzione. Il difensore spagnolo è tornato immediatamente a disposizione di Massimiliano Allegri e sta svolgendo l'intera seduta insieme ai compagni. Un segnale positivo per lo staff tecnico, che recupera così un altro elemento della rosa in vista del prosieguo del lavoro in Val di Sole. Di seguito lo scatto realizzato dai nostri inviati a Dimaro.