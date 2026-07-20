Dimaro 2026 day 4, nella seduta pomeridiana i soliti tre assenti: confermati i recuperi
È iniziato l'allenamento pomeridiano del Napoli nel quarto giorno di ritiro in Val di Sole. Massimiliano Allegri può contare praticamente su tutto il gruppo, così come già accaduto nella seduta mattutina. Confermati dunque i recuperi di Rafa Marin,
Beukema, Gilmour e Neres out. Poi tutti a disposizione
Anche nel pomeriggio restano indisponibili Billy Gilmour, Sam Beukema e David Neres, che dall'inizio del ritiro non hanno ancora lavorato con il resto della squadra. Tutti gli altri calciatori sono regolarmente a disposizione dello staff tecnico per la seduta in programma sul campo di Carciato.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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