Dimaro 2026, Alvino soddisfatto: "Accoglienza impeccabile, complimenti a tutti"

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Carlo Alvino scrive sui social dell'organizzazione in Trentino per il quindicesimo ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida.

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite un post pubblicato su Instagram si è espresso così su questi primi giorni di ritiro a Dimaro: "Dietro ogni grande evento ci sono professionalità, dedizione e un lavoro spesso silenzioso ma fondamentale. Oggi mi sento in obbligo di ringraziare tutto il personale della security e dell’organizzazione del Trentino per l’impegno, la competenza e la disponibilità che stanno dimostrando in questi primi giorni di ritiro del Napoli a Dimaro.

Presenze che garantiscono sicurezza, ordine e un’accoglienza impeccabile, contribuendo a rendere ancor di più questa esperienza speciale per squadra, tifosi e addetti ai lavori. Complimenti a tutti per il prezioso lavoro che state svolgendo.