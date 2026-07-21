Dimaro, spunta Beukema: l'olandese e Gutierrez si rilassano a fine allenamento
La mattinata del quinto giorno di ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida si chiude con un'immagine di relax al termine della seduta. Sul terreno di gioco di Carciato fa la sua comparsa Sam Beukema, che passeggia tranquillamente scalzo con il telefono tra le mani dopo aver concluso il lavoro svolto in palestra. L'olandese continua il recupero dopo i problemi fisici al tendine d'Achille.
Relax sul campo per Beukema e Gutierrez
A pochi metri dal difensore olandese c'è anche Miguel Gutierrez, anch'egli scalzo e con il cellulare in mano, mentre si gode qualche minuto di tranquillità sul prato. Il terzino, a dorso nudo, si rilassa dopo l'intensa seduta mattutina, regalando un'immagine di spensieratezza prima del prosieguo della giornata di lavoro agli ordini di Massimiliano Allegri. Di seguito gli scatti catturati dai nostri inviati in Val di Sole.
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