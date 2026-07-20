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Buone notizie per Allegri: Politano e Vergara tornano in gruppo
Politano e Vergara di nuovo in gruppo nel quarto giorno di ritiro del Napoli.
Buone notizie per Massimiliano Allegri nel quarto giorno di ritiro del Napoli in Val di Sole. Alla seduta odierna mattutina sono tornati a lavorare con il gruppo anche Matteo Politano e Antonio Vergara, entrambi assenti nell'allenamento di ieri.
Recuperati Politano e Vergara
Vergara ha superato lo stato influenzale che lo aveva costretto a fermarsi, mentre Politano ha completamente smaltito la contusione che ne aveva impedito la partecipazione alle ultime sedute. Due rientri importanti per lo staff tecnico, che ritrova così altri elementi della rosa a disposizione in vista del prosieguo della preparazione estiva. Di seguito lo scatto realizzato dai nostri inviati in Val di Sole.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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