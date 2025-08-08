Castel di Sangro, day 10: seduta mattutina, sessione di tiri e lavoro atletico. Buongiorno a parte
Si chiude qui il racconto della seduta mattutina del decimo giorno nel ritiro di Castel Di Sangro. Restate su Tuttonapoli.net per il notiziario e ulteriori approfondimenti. Appuntamento a domani alle 18.15 per la seduta pomeridiana. Seguite i live sul nostro portale e sulle nostre app gratuite.
12.15 - Gli azzurri lasciano il campo tra gli applausi dei tifosi, termina qui la seduta mattutina.
12.07 - Termina qui il lavoro atletico, azzurri a centrocampo per la seduta di stretching.
12.04 - Ora si corre scattando sui 22 metri. Vengono completati tre scatti di fila e poi una piccola pausa.
12.02 - Altra pausa e cambio di scarpette per alcuni azzurri.
11.56 - Si ricomincia a correre, ora si corre 30 metri.
11.55 - Pausa, gli azzurri riprendono fiato e si rifocillano.
11.49 - Inizia il lavoro a secco con la corsa dalla metà campo alla linea di fondo. Il preparatore urla di mantenere la linea nella corsa di gruppo.
11.46 - Termina l'esercitazione.
11.40 - Chi calciava col piede debole si sposta dal lato opposto dell'area per effettuare i tiro col piede forte.
11.37 - Buongiorno non partecipa all'esercitazione e s'impegna nel lavoro atletico correndo a fondo a campo.
11.35 - I tiri di alcuni azzurri, come Lukaku e Neres, vengono fatti utilizzando il piede debole.
11.33 - Gruppo divisi in due nelle due metà campo. Inizia una sessione di tiri da fuori area. In una porta Milinkovic-Savic e Meret, nell'altra Contini e Ferrante.
11.30 - Gli azzurri fanno il loro ingresso in campo tra gli applausi dei tifosi.
11.02 - La squadra dovrebbe arrivare tra 15' minuti, intanto i Distinti sono quasi esauriti.
10.33 - Si aprono i cancelli del Patini, fila chilometrica per accedere al settore Distinti.
Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella decima giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la seduta pomeridiana di ieri, la squadra di Antonio Conte torna ad allenarsi allo Stadio Teofilo Patini. L'apertura dei cancelli dell'impianto abruzzese è prevista per le ore 10.30.
