Castel di Sangro, il report del club: lavoro tattico sulle due fasi

vedi letture

Terzo giorno di allenamenti a Castel di Sangro. Nella seduta mattutina gli azzurri hanno svolto lavoro in palestra, incentrato sulla forza. Oggi il gruppo ha effettuato un allenamento tecnico-tattico, in cui la squadra ha lavorato sia sulla fase difensiva che sulla fase offensiva. Così il Napoli sul suo suo sito ufficiale in merito alla giornata di lavoro di quest'oggi nel secondo ritiro estivo.

Vi ricordiamo che potete seguire tutti gli allenamenti live su Tuttonapoli.net con i nostri inviati a Castel di Sangro. Di seguito il link per i dettagli sulla seduta d'allenamento pomeridiana di oggi con ben dieci azzurri assenti e tutto il racconto delle esercitazioni di Antonio Conte e del suo staff.