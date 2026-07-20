Dimaro day 4, il programma di oggi: doppia seduta e serata con i calciatori

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Il programma del 20 luglio a Dimaro tra allenamenti, autografi e incontro con i tifosi.

Prosegue il ritiro estivo del Napoli in Val di Sole con un'altra giornata ricca di appuntamenti per squadra e tifosi. Domenica 20 luglio gli azzurri saranno impegnati nella consueta doppia seduta di allenamento alla Ski.IT Arena di Carciato, mentre in serata è previsto un incontro con quattro calciatori della rosa in Piazza Madonna della Pace a Dimaro.

Il programma della giornata

Ore 10:00 – Inizio dell'allenamento mattutino alla Ski.IT Arena. Al termine della seduta è in programma una sessione di autografi con due calciatori del Napoli.

Ore 17:30 – Inizio dell'allenamento pomeridiano. Anche in questo caso, al termine dell'attività, due giocatori azzurri incontreranno i tifosi per la firma degli autografi.

Ore 21:00 – Piazza Madonna della Pace (Dimaro): incontro con quattro calciatori della SSC Napoli.

Ore 21:45 – Appuntamento con "Notti Azzurre – Cinema sotto le stelle", con la proiezione del film "Michael".