Ufficiale Dimaro day 9, il report della seduta pomeridiana: Hojlund torna in gruppo

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Il Napoli si è allenato anche nel pomeriggio al campo di Carciato nel nono giorno del ritiro di Dimaro Folgarida. Ecco il report

Il Napoli prosegue la sua preparazione estiva in quel di Dimaro-Folgarida. Nel pomeriggio si è tenuto il secondo allenamento del giorno: ha svolto la seduta in gruppo Rasmus Hojlund, che in mattinata invece aveva fatto lavoro di scarico in palestra in via precauzionale. Di seguito il report pubblicato dal club azzurro: "Dopo la seduta mattutina gli azzurri sono tornati in campo nel pomeriggio alla Ski.IT Arena di Dimaro. Il gruppo è stato impegnato in un lavoro tecnico-tattico in fase di possesso e non possesso e successivamente in una partitina a campo ridotto. Hojlund si è allenato in gruppo".

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