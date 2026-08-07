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Incontro coi tifosi in piazza: svelati i nomi dei quattro giocatori del Napoli

Incontro coi tifosi in piazza: svelati i nomi dei quattro giocatori del NapoliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:10Ritiro Napoli
di Fabio Tarantino

Evento in piazza questa sera a Castel di Sangro. I calciatori del Napoli che parleranno stasera in piazza sono: Contini, Giovane, Marianucci e Mazzocchi. Risponderanno alle domande dei tifosi. Appuntamento tanto atteso. 

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