Ufficiale Napoli-Brest, caso rientrato? Guida torna ad arbitrare gli azzurri

"Ho deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano", così aveva dichiarato l'arbitro internazionale Marco Guida ai microfoni di Radio CRC nel mese di aprile con la squadra di Antonio Conte in piena corsa scudetto. Le parole del fischietto di Torre Annunziata avevano generato un vero caso con una scia di polemiche che si sono protratte per diverse settimane.

A distanza di quattro mesi, Guida torna parzialmente sui suoi passi e sarà lui ad arbitrare i campioni d'Italia. Si tratta solo di un'amichevole, il primo test che il Napoli disputerà durante il ritiro di Castel di Sangro. C'è da ricordare che, lo scorso 28 luglio, il direttore di gara campano aveva diretto un'amichevole degli azzurri proprio in Abruzzo (Napoli-Engantia).