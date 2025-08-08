Foto Visita speciale in ritiro a Castel di Sangro: il Napoli incontra la Nazionale non vedenti

Decimo giorno di ritiro a Castel di Sangro. Il Napoli ha lavorato stamattina e lo farà anche nel pomeriggio. Intanto in Abruzzo è arrivata una visita speciale per Antonio Conte e la sua squadra: la Nazionale non vedenti è passata a salutare gli azzurri. A farlo sapere è lo stesso club partenopeo, pubblicando anche degli scatti su X:

"Durante il ritiro di Castel di Sangro, la SSC Napoli ha avuto il piacere e l’onore di ospitare la Nazionale italiana di Calcio a 5 non vedenti. Un momento di grande valore umano e sportivo, in cui il calcio ha confermato la sua capacità di essere un ponte che unisce persone, storie e ideali. Grazie alla squadra e allo staff per la visita e per il messaggio di ispirazione che avete condiviso con noi".