Albiol torna in Italia e va al Pisa, ci siamo: oggi la chiusura
TuttoNapoli.net
Raul Albiol è arrivato a Forte dei Marmi, ieri c’è stato un primo incontro con il Pisa. C’è fiducia per chiudere già oggi per pranzo: si discute sulle condizioni di un contratto annuale con opzione. Lo riporta Sky Sport. Il club nerazzurro ha presentato il progetto al difensore, al momento svincolato dopo le sei stagioni con il Villarreal. Albiol vorrebbe chiudere la carriera in Italia, dove ha già vestito la maglia del Napoli per sei anni.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
