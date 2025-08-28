Albiol torna in Italia e va al Pisa, ci siamo: oggi la chiusura

Raul Albiol è arrivato a Forte dei Marmi, ieri c’è stato un primo incontro con il Pisa. C’è fiducia per chiudere già oggi per pranzo: si discute sulle condizioni di un contratto annuale con opzione. Lo riporta Sky Sport. Il club nerazzurro ha presentato il progetto al difensore, al momento svincolato dopo le sei stagioni con il Villarreal. Albiol vorrebbe chiudere la carriera in Italia, dove ha già vestito la maglia del Napoli per sei anni.