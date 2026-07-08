Roma, addio al sogno Greenwood! E’ in chiusura con il Fenerbahce: cifre e dettagli

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Mason Greenwood si allontana definitivamente dalla Roma: il fantasista del Marsiglia è vicino al passaggio al Fenerbahce

Il sogno Mason Greenwood per la Roma sembra ormai definitivamente sfumato. Il club giallorosso dovrà quindi concentrarsi su altri obiettivi per regalare a Gian Piero Gasperini il rinforzo offensivo richiesto, visto che il talento inglese del Marsiglia è ormai a un passo dal trasferimento al Fenerbahce, che lo ha convinto a intraprendere una nuova esperienza nella Super Lig turca. Secondo quanto riportato da RMC Sport, l’operazione è in fase di definizione sulla base di un trasferimento da 40-45 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Per Greenwood sarebbe pronto un contratto importante della durata di quattro anni con il club turco.

Marsiglia, addio a Greenwood: tra esigenze economiche e dubbi sul rendimento

Nonostante le qualità tecniche del giocatore non siano mai state messe in discussione durante la sua esperienza a Marsiglia, il club francese ha ritenuto necessario valutare una cessione, soprattutto per motivi economici. L’addio di Greenwood permetterà infatti alla società di alleggerire il monte ingaggi, considerando anche il suo importante stipendio. All’interno dell’ambiente marsigliese, inoltre, sarebbero emerse alcune perplessità legate al comportamento e all’impegno quotidiano del giocatore nel corso della stagione. Aspetti che hanno contribuito alla decisione dei dirigenti di aprire alla sua partenza, nonostante il grande talento e il potenziale ancora espresso solo in parte.