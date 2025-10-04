Atalanta e Como si dividono la posta: finisce 1-1 alla New Balance Arena
Termina sul risultato di 1-1 il match della New Balance Arena tra Atalanta e Como, valido per la sesta giornata di campionato. La partita si risolve tutta nel primo tempo: la sblocca Lazar Samardzic al mimuto 6, ristabilisce gli equilibri Maxi Perrone al 19esimo. Così, la squadra di Ivan Juric sale a 10 punti e rimane ancora imbattuta in questa Serie A, mentre i ragazzi di Cesc Fabregas sono a quota 9 agganciando Sassuolo e Cremonese.
La classifica aggiornata dopo Atalanta-Como 1-1:
Milan 12 punti (5 partite giocate)
Napoli 12 (5)
Roma 12 (5)
Inter 12 (6)
Juventus 11 (5)
Atalanta 10 (6)
Cremonese 9 (6)
Sassuolo 9 (6)
Como 9 (6)
Bologna 7 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 (5)
Lazio 7 (6)
Parma 5 (5)
Lecce 5 (6)
Torino 5 (6)
Fiorentina 3 (5)
Verona 3 (6)
Pisa 2 (5)
Genoa 2 (5)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Genoa
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro