Atalanta e Como si dividono la posta: finisce 1-1 alla New Balance Arena

Termina sul risultato di 1-1 il match della New Balance Arena tra Atalanta e Como, valido per la sesta giornata di campionato. La partita si risolve tutta nel primo tempo: la sblocca Lazar Samardzic al mimuto 6, ristabilisce gli equilibri Maxi Perrone al 19esimo. Così, la squadra di Ivan Juric sale a 10 punti e rimane ancora imbattuta in questa Serie A, mentre i ragazzi di Cesc Fabregas sono a quota 9 agganciando Sassuolo e Cremonese.

La classifica aggiornata dopo Atalanta-Como 1-1:

Milan 12 punti (5 partite giocate)

Napoli 12 (5)

Roma 12 (5)

Inter 12 (6)

Juventus 11 (5)

Atalanta 10 (6)

Cremonese 9 (6)

Sassuolo 9 (6)

Como 9 (6)

Bologna 7 (5)

Cagliari 7 (5)

Udinese 7 (5)

Lazio 7 (6)

Parma 5 (5)

Lecce 5 (6)

Torino 5 (6)

Fiorentina 3 (5)

Verona 3 (6)

Pisa 2 (5)

Genoa 2 (5)