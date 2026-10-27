Venezia, Juan Jesus: “Qui c'è qualcosa di speciale! Ho ancora tanto da dare”

L'ex Napoli Juan Jesus lancia un messaggio ai tifosi del Venezia alla vigilia dell'Inter: “Ho ancora tanto da dare”.

Il Venezia si prepara alla sfida casalinga contro l'Inter in un momento particolarmente complicato della stagione. Gli arancioneroverdi occupano l'ultimo posto in classifica con appena tre punti conquistati nelle prime otto giornate e cercano una svolta dopo un avvio difficile. Tra i protagonisti chiamati a guidare la squadra di Davide Nicola c'è Juan Jesus, ex difensore del Napoli, arrivato in Laguna a campionato iniziato e diventato subito un punto di riferimento del reparto arretrato. Il brasiliano ha anche indossato la fascia di capitano alla sua prima partita da titolare, complice l'assenza per infortunio di Busio, e dovrebbe essere nuovamente al centro della difesa davanti a Stankovic nella sfida contro i nerazzurri.

Juan Jesus carica il Venezia prima dell'Inter: “Sento qualcosa di speciale in questo gruppo”

Alla vigilia dell'incontro, Juan Jesus ha affidato al proprio profilo Instagram un messaggio di fiducia rivolto all'ambiente veneziano, ribadendo la volontà di contribuire alla risalita in classifica. “Questi primi mesi a Venezia mi hanno già lasciato tanto. I risultati non sono quelli che speravamo, ma conosco il calcio e so riconoscere quando c'è qualcosa di speciale”. Il difensore ha quindi sottolineato il legame che sta costruendo con la nuova realtà: “Lo sento nel gruppo che ho trovato, nella fiducia della società e nell'amore di una tifoseria che merita tanto”. Infine, l'ex azzurro ha ribadito le proprie ambizioni personali e la determinazione a essere ancora protagonista: “Gli anni passano, l'esperienza cresce, ma la fame, la passione e il senso di responsabilità sono sempre gli stessi. Ho ancora tanto da dare, tanto da dimostrare e soprattutto tanta voglia di scrivere un'altra pagina di storia”.