Atalanta, Juric si lamenta per gli infortuni: "Mai visti così tanti. Non so se è un caso..."

Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como e si è lamentato per i tanti infortuni, soprattutto in difesa: "Come giocheremo? Vediamo. Faremo le nostre valutazioni oggi anche su Hien".

Come mai questi tanti infortuni?

"Non mi è mai capitato nella mia carriera. Certe volte è veramente un caso o magari potrebbe essere causato da tutta una serie di cose. Zalewski e Scalvini sono stati quelli che mi hanno scombussolato un po' i piani. Cercheremo di andare avanti".

Soluzione difesa a 4?

"Si può essere una soluzione. Staremo a vedere: vediamo oggi e poi decideremo".