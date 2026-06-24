Atalanta scatenata, tentativo per riportare Kessie a Bergamo: c’è un nodo da sciogliere

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Atalanta scatenata sul mercato: il club orobico valuta un ritorno di Franck Kessié per rinforzare il centrocampo dopo la partenza di Ederson.

L’Atalanta sta preparando un tentativo concreto per riportare in Serie A Franck Kessié, oggi impegnato ai Mondiali ma già protagonista con la maglia nerazzurra agli inizi dell’era Gasperini. Il club bergamasco - riferisce Tmw - lo considera il primo nome per rinforzare una mediana che ha perso Ederson, ceduto al Manchester United per circa 50 milioni di euro bonus inclusi. L’ivoriano conosce già l’ambiente atalantino e questo rappresenterebbe un vantaggio importante in termini di inserimento immediato.

Ingaggio alto e concorrenza in Serie A

Il principale ostacolo resta l’ingaggio. Nella sua ultima esperienza, Kessié ha percepito circa 14 milioni di euro a stagione e, da svincolato, punta comunque a uno stipendio elevato. Il ritorno in Europa rappresenta per lui una possibilità concreta e gradita, con la Serie A tra le destinazioni preferite. Anche Juventus, Milan e Inter avrebbero effettuato dei sondaggi, senza però arrivare a una vera e propria trattativa. Le richieste del giocatore potrebbero aggirarsi tra i 3 e i 4 milioni di euro a stagione. L’Atalanta resta determinata a provarci fino in fondo.