Gila-Milan, beffata anche l'Atalanta: Giuntoli cambia obiettivo e guarda in casa Udinese

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Dopo aver perso Mario Gila, come il Napoli (lo spagnolo è vicinissimo al Milan), l'Atalanta vira su Kristensen dell'Udinese.

L'Atalanta era interessata a Mario Gila, ma il Milan è riuscito a superare la concorrenza della Dea e convincere il calciatore a unirsi ai rossoneri. Motivo per cui adesso Cristiano Giuntoli dovrà lavorare per trovare un altro centrale da mettere a disposizione a Maurizio Sarri, possibilmente bravo con i piedi e in grado di impostare l'azione come piace al tecnico ex Napoli, Juventus e Chelsea.

Nuovo obiettivo per l'Atalanta

Gli orobici non hanno alcuna intenzione di farsi trovare impreparati e hanno già effettuato un sondaggio per Thomas Kristensen dell'Udinese, sul quale però ci sono diversi club, come si legge su SportMediaset. Il classe 2002 è cresciuto molto con Runjaic, che ha da sempre curato la fase difensiva in maniera particolare. Chissà che non possa essere lui la scelta più conveniente per i nerazzurri.