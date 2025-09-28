Baby Camarda riacciuffa il Bologna al 95': a Lecce finisce 2-2

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:00Serie A
di Antonio Noto

Al Via del Mare va in scena una gara ricca di emozioni: Lecce e Bologna si dividono la posta con un 2-2 dal finale da film. Coulibaly porta avanti i giallorossi al 14’, ma nel recupero del primo tempo Orsolini pareggia su rigore. Nella ripresa Odgaard firma il sorpasso rossoblù con la complicità di una deviazione, punendo i salentini dopo diverse occasioni mancate.

Quando la sconfitta sembra ormai inevitabile, arriva la magia di Francesco Camarda: al 94’, il 17enne attaccante segna di testa il suo primo gol in Serie A, regalando ai salentini un pareggio insperato. Un finale che esalta i tifosi e consegna al giovane talento una serata indimenticabile.