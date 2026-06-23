Ultim'ora Beffa folle per l'Inter! Blitz Chelsea che chiude per Palestra: cifre, dettagli e retroscena

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Marco Palestra, a lungo vicino all’Inter, è ora sempre più orientato verso il Chelsea. Il club inglese ha superato i nerazzurri.

Marco Palestra, fino a poche ore fa considerato molto vicino all’Inter, è ora ad un passo dal trasferimento al Chelsea. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club londinese è entrato con forza nella trattativa nelle ultime ore, ribaltando una situazione che sembrava favorevole ai nerazzurri. L’Inter aveva incontrato la dirigenza dell’Atalanta e l’entourage del giocatore, lavorando su bonus e percentuale di futura rivendita, ma durante il confronto è arrivato lo stop all’operazione.

Il sorpasso del Chelsea: l'offerta a Palestra e all'Atalanta

Il Chelsea sta ora definendo gli ultimi dettagli e si dice fiducioso di chiudere in breve tempo. I Blues hanno messo sul tavolo un’offerta importante sia per il cartellino sia per il giocatore: circa 5 milioni di euro a stagione netti, più del doppio rispetto alla proposta dell’Inter, e una valutazione complessiva per l’Atalanta superiore ai 50 milioni più bonus, con la possibilità di arrivare fino a circa 60 milioni complessivi. L’Inter, dal canto suo, ha comunicato di non voler rilanciare, ritenendo già molto competitiva la propria offerta. Palestra aveva dato priorità ai nerazzurri, ma non ha mai escluso un’esperienza in Premier League e ora sarebbe fortemente tentato dal progetto inglese. Decisiva anche una telefonata con Xabi Alonso, che gli ha illustrato il possibile ruolo nel nuovo Chelsea, rafforzando ulteriormente l’orientamento verso Londra.