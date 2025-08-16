Beffa Inter, niente Koné: perché è saltato l'arrivo e su chi investirà ora

Sembrava fatta, non si farà: niente Inter per Manu Koné. Secondo la Gazzetta dello Sport l'affare è saltato per precisa volontà dei Friedkin, che nonostante il via libera del tecnico Gasperini, disposto a sacrificare Koné pur di incassare il tesoretto necessario per affondare sui colpi Sancho e Bailey, hanno tolto l'ex Gladbach dal mercato.

S'è trattato di una scelta "a seguito di una valutazione più approfondita, basata anche sulla reazione della piazza all'ipotetico addio del francese. Eppure, fino a meno di 24 ore fa la situazione era ribaltata: l'accordo tra società pressoché raggiunto, quello tra Inter e giocatore pure, dopo che il ds giallorosso Massara aveva dato il via libera ai nerazzurri per trattare con il calciatore stesso". Ed adesso? "La dirigenza dell'Inter dovrà riorganizzarsi: è già in programma una riunione per capire dove andare ad investire il tesoretto di mercato. E il mirino potrebbe tornare con forza sul profilo di Lookman".